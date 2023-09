Perla Ilich contó la decisión de tribunal gitano tras impactantes denuncias cruzadas

Perla Ilich tuvo que ponerse en manos del Kriss romaní, el tribunal gitano, tras protagonizar un impresionante cruce de denuncias,

Hace solo una semana la exchica reality reveló a través de un programa de televisión que estaba siendo víctima de fuertes amenazas. Incluso afirmó que habían enviado sicarios a su casa.

Perla aprovechó la conversación que mantenía con el matinal de CHV para señalar directamente a una mujer como presunta responsable. Aunque no entregó mayores detalles, aclaró que todo sería por un lío familiar.

En contigo en la mañana, la acusada por la gitana decidió descargarse y defenderse, además de desmentir a Perla, a la que denunció por un brutal ataque.

Tribunal gitano resolvió el caso de Perla Ilich

Finalmente, toda la situación quedó en manos del Kriss romaní. Quien terminó por resolver el caso.

“Este es uno de mis últimos en vivo con respecto a este tema. Primero, quiero agradecer a cada una de las personas que me han apoyado. Me puse en las manos de la Kriss romaní. La Kriss romaní es algo muy grande en Chile. Me puse yo, mi familia, la otra familia también, en las manos de muchos gitanos, más de 200 gitanos, para que solucionen este problema y doy gracias a cada uno de ellos”, partió señalando la popular gitana a través de sus redes sociales.

“Subí videos, lo sé, quizá fue una manera desesperada, pero agradezco hoy que ambas familias se pusieron en mano de la Kriss romaní”, añadió.

En esa misma línea, explicó que “los gitanos tenemos una cultura de que, cuando tenemos algún problema, acudimos a ellos. Y ellos nos dieron una solución buena para acabar con todo esto”.

“Doy gracias por mis hijos, por mi familia, doy gracias a Dios. La solución ya está dicha, ambas familias accedieron y se terminó, gracias a los gitanos de la Kriss romaní”, afirmó, aunque dio a entender que la solución del caso es privada.

Perla fue enfática en señalar que “no quiero volver a hablar del tema, quiero ser una persona alegre, como siempre he sido. No necesito de una pantalla para brillar, porque sé que mi brillo lo tengo acá. Cierro este libro, no quiero hablar nunca más de esto”.