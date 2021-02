Periodista vivió tenso momento con carabinero en despacho para ‘Contigo en la Mañana’

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal ‘Contigo en la mañana’ de CHV, quienes realizaron un despacho en vivo desde la avenida General Velásquez con Departamental, tras un accidente en la autopista.

El hecho ocurrió cuando un camión de carga produjo una polvareda la cual provocó un choque, por lo que el periodista Francisco Sanfurgo, detalló desde el lugar que "la visibilidad es muy escasa. Aquí se cayó un pallet con cemento, de un camión que venía por la Ruta 5 en dirección al sur".

"El paso de los vehículos levanta polvillo. Ya provocó un accidente hace un rato atrás, cerca de las 07:40 y a las 07:50 ya había un accidente. Es una situación bastante compleja…", alcanzó a decir el reportero, hasta que fue interrumpido por un carabinero motorizado que le pidió retirarse.

Ante esto, el periodista expresó indignado: "Bueno, no le vamos a poder informar a la gente porque Carabineros nos está echando del lugar. Permiso, caballero, gracias".

A lo que la animadora del espacio, Monserrat Álvarez, le dijo desde el estudio: "No peleemos. No peleemos esta mañana". Sin embargo, Sanfurgo manifestó que "no, porque me tira la moto encima, entonces…".

"Ya, no se pique. Está bien", continuó Álvarez, pidiéndole que tomara la situación con calma y que cruzara con cuidado.

Finalmente, el reportero indicó con molestia ante el alto flujo de vehículos: «No sé cómo voy a cruzar (al otro lado de la autopista). Carabineros podría ayudarnos, pero vamos a intentar cruzar».