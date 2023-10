La periodista Nicole Zedeck, quien denunció el asesinato masivo de bebés por parte del grupo terrorista de Hamás, había sido tildada de “mentirosa” y algunos la apuntaron de compartir noticias falsas.



Sin embargo, la reportera de i24News salió a defenderse y trató de irresponsables a quienes dijeron que la información que entregó no era real. Para respaldar su información compartió una impactante fotografía.

Periodista que denunció masivo asesinato de bebés revela foto



Zedeck dijo que ella misma había visto las atrocidades que el grupo armado había realizado en kibutz, ciudad que limita con la Franja de Gaza.



“Fui testigo de algunas de esas escenas con mis propios ojos mientras caminábamos por esta comunidad que puede estar a un cuarto de milla de la frontera de Gaza, las atrocidades que aún quedaban atrás, niños, cunas, cunas volcadas de lado, salpicado de sangre”, mencionó para The Clay Travis & Buck Sexton Show.



En el programa estadounidense también le mostraron una de las críticas que recibió ante lo que ella respondió.



“Sabes, es realmente repugnante que la gente pregunte: ‘¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no se lo muestras a los bebés?’. ¿Es eso algo que cualquiera querría ver con sus propios ojos? Porque después de las imágenes gráficas que vi de camas de niños cubiertas de sangre, no creo que yo también pueda soportar esas atrocidades”, dijo.

Pese a que la periodista se defendió, los comentarios en su contra continuaron y muchos dijeron que se trataba de una minupalación de la información.



Frente a esto y a modo de cierre del tema, Zedeck publicó una fotografía en terreno con los cuerpos de los bebés al fondo y escribió:



“Cuando digo que la comunidad todavía huele a muerte, a esto me refiero... Los periodistas no quieren mantenerse a pocos pies de la devastación, pero lo hacemos para informar al público sobre lo que realmente está sucediendo. Esta es la realidad en el sur de Israel, no mires para otro lado porque tuve que verla con mis propios ojos”.