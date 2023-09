Periodista es agredida sexualmente en pleno despacho en vivo

Una periodista española fue agredida sexualmente mientras se encontraba realizando un despacho en vivo y en directo desde una calle en Madrid, España.

La situación se dio cuando Isabel Balado, del programa En Boca de Todos, efectuaba un móvil cerca de la plaza de Tirso de Molina, en el lugar informaba sobre un robo ocurrido en un local el pasado domingo, según informó El País.

En el video del momento se puede apreciar como un hombre se acercó a ella por detrás y le tocó el "culo". La comunicadora se veía totalmente incómoda tras ser manoseada sin su consentimiento, pero siguió haciendo el despacho.

“Discúlpame, un segundo, que estamos en directo”, le dijo al desubicado.

Sin embargo, la situación no paso desapercibida, ya que el hombre se posicionó al lado de la reportera e incluso intentó hablar con ella en reiteradas ocasiones.

El conductor del programa, Nacho Abad, la interrumpió para aclarar lo que había ocurrido.

“Isa, perdóname que te interrumpa, el sonido es malo, pero, ¿te acaba de tocar el culo?”, preguntó el animador.

“Es que no puedo entenderlo, me pones a este señor delante, este tío tonto, ponme a este tío tonto”, solicitó.

La profesional de las comunicaciones, quien en ese momento se encontraba muy nerviosa, le confirmó al presentador la agresión y luego decidió enfrentar al sujeto.

“Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Yo haciendo un directo y estoy trabajando”, increpó la periodista al hombre.

A pesar de que el sujeto negó haberla tocado, el momento quedó totalmente registrado por las cámaras del programa.

“Sí me has tocado el culo. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”, le exigió la comunicadora.

“No te he querido tocar el culo”, refutó el hombre.

Finalmente, la joven le pidió que la dejara cumplir con su labor y el hombre se alejó, aunque sin antes intentar tocarla sin su consentimiento nuevamente.

