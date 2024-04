¡Le tenía miedo! Periodista denuncia maltrato laboral por parte de Scarleth Cárdenas

Durante los últimos días se expuso una grave denuncia en contra de la la periodista Scarleth Cárdenas por parte de una colega que trabajó con ella en la Corporación Yo Mujer la cual es liderada por la ex conductora de TV. Según una investigación realizada por Mega Noticias, la denuncia fue colocada en marzo al directorio de la corporación.

Recordemos que la fundación en cuestión ayuda a las mujeres con cáncer de mama. En concreto la denuncia fue puesta por la jefa técnica, la periodista Bárbara López y fue respaldada por otras profesionales que trabajaban en el lugar. López ingresó a la corporación en diciembre del 2023 y aseguró que en pocas semanas comenzó a sentirse mal.

¿Qué dice la denuncia en contra de Cárdenas?

La mujer contó que la Cárdenas se mostraba constantemente enojada y le realizaba reproches en público, incluso agregó que en una ocasión no le gustaron las fotos que le mando a sacar y la retó frente a todos. “Me denosta de mi calidad de profesional por no hacerlo como ella, y me ha sacado en cara que en qué universidad me regalaron el título” expresó.

“Empecé a tenerle miedo. Me retaba y yo me ponía a llorar. Trataba de que ella no lo notara. (...) Empecé a sentirme poca cosa" relató antes de decir que sentían “temor de que llegue a la oficina”.Por otro lado, una psicóloga que trabajaba hace 10 años en la fundación acusó que le habría prohibido a sus colegas comunicarse con ella durante su prenatal. Además dijo que al reintegrarse a su trabajo, Cárdenas le había quitado su oficina.

Cabe mencionar, que el medio mencionado intentó conversar con Cárdenas, sin embargo ella no respondió. Así mismo, en 2018 la periodista también fue denunciada por maltrato laboral cuando era rostro de Arcatel y en ese entonces a la denunciante se le pagó una indemnización.