Periodista del Buenos Días a Todos se quebró en pleno despacho del Caso Ámbar

La profesional se tomó una licencia en vivo en el matinal de TVN para entregar un emotivo y potente mensaje.

La periodista del matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, Daniela Muñoz, protagonizó un emotivo momento en pleno despacho desde Villa Alemana, en medio del caso de Ámbar Cornejo, quien fue hallada sin vida el jueves por la Policía de Investigaciones.

La joven reportera siguió todo el proceso de la menor desaparecida desde Villa Alemana, por lo que en muchos de sus despachos contó con la participación de Katherine y Madeleine, tía y prima de Ámbar, respectivamente.

Y fue junto a ellas que Muñoz se tomó una licencia en vivo en el matinal de TVN para entregar un emotivo y potente mensaje.

“Me quiero tomar el premiso, 30 segundos, muy cortito, pero quería poder transmitirle a la gente que el día de ayer (miércoles) estuvimos hasta muy tarde acá en calle Covadonga. Había muchísima gente para exigir justicia“, comenzó diciendo la profesional.

“Y antes de ser periodista en este caso terrible, una es hermana, es prima, es compañera y el único llamado que yo quiero hacer como Daniela Muñoz, a título personal, y no como periodista, es que podamos empatizar con esta gente. Como sea, Chile y la sociedad tienen que cambiar”, expresó al borde de las lágrimas.

Asimismo, la periodista agregó que “no podemos seguir tolerando este tipo de situaciones. Lamentablemente me ha tocado reportear otro tipo de desapariciones, en el caso de Fernanda Maciel, y de verdad yo no quiero seguir haciendo este tipo de noticias, no quiero poder comunicarlas y para eso se tiene que hacer justicia“, detalló.

Por último hizo un fuerte llamado: “Hoy de verdad hago un llamado personal, como persona, como mujer, como hermana, a que no podemos seguir tolerando este tipo de noticias, debemos parar y debemos empatizar“, cerró, visiblemente afectada.