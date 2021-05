Periodista de TVN se enfrentó "sin filtro" con Rodolfo Carter por utilizar analogía machista

"Me gustaría si podemos sacar de la discusión, analogías, las relaciones de parejas, relaciones en donde la mujer es un objeto", señaló el periodista a la autoridad.

Un tenso momento se vivió durante esta jornada entre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el periodista de política de TVN, Kevin Felgueras, cuando discutían sobre el polémico quiebre entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana en la transmisión del matinal Buenos Días a Todos.

"Esto es bien penoso. La DC es como una señora mayor que el marido se vuelve loco cuando está llegando el climaterio de la política y sale detrás de una mujer mas joven, que es más sexy, más revolucionaria. La deja botada con los niños, le dura el amor 24 horas, porque la chica revolucionaria y sexy lo deja en el la puerta, no sé si del motel o el Registro Civil, y se tiene que devolver con los puesto a a casa", dijo el alcalde recientemente reelecto.

"Es bien triste, no sé qué va pasar en este matrimonio, supongo que le irá a pedir perdón (...) No se rompen las relaciones así, casi por WhastApp, que es una cultura muy zorrona. Yo pertenezco a otra cultura donde uno terminaba dando la cara", agregó.

Ante esto, el periodista de 24 horas reaccionó ante los dichos de Carter. "Con mucho respeto a los alcaldes. Me gustaría si podemos sacar de la discusión, analogías, las relaciones de parejas, relaciones en donde la mujer es un objeto. Metámosle fútbol, cualquier otra cosa. Siento que no corresponde decir que es un amante, en fin, con mucho respeto, no soy quién, pero si podemos dejar eso de lado", detalló.

"Sería súper interesante un listado de las cosas que se pueden decir en televisión, porque claramente el sentido del humor no puede transformarse.... lo políticamente correcto ya va al extremo. Hacer una broma con una analogía literaria de una telenovela que este mismo canal público tiene todos los días, es llevar las cosas demasiado lejos", respondió Carter.