Carlos Palacios comunicó que se quedará en Colo Colo para afrontar la temporada 2024 y acabó con la ilusión de Boca Juniors de llevarse al chileno al fútbol trasandino. La decisión no parece convencer a todo el mundo, y fue un reconocido periodista nacional quien criticó fuertemente al jugador por permanecer en el Cacique.

Se trata de Romai Ugarte, quien no logra entender la elección del delantero albo y le dedicó un potente mensaje. "Podría haber ido a jugar al fútbol argentino, pero prefirió la comodidad. Prefirió el chiste del camarín, el 'wena aquí estamos, buena compadre'. Eso, antes de lo profesional", comenzó el polémico comunicador en diálogo con Bolavip.

En esa línea, criticó al entorno del futbolista por no aconsejarlo de manera correcta, pues así desestimó las negociaciones de su agente con los xeneizes: "No hizo bien al quedarse. Yo creo que él debería haber escuchado a su representante. Le ha tocado una vuelta larga, porque fue a Brasil y no le fue bien para nada, ahora tenía la chance de ir a Argentina y no quiso".

Además, cree que la permanencia de la 'Joya' no le asegura absolutamente nada a los albos para la temporada, que arranca este domingo en la Supercopa: "Es una incógnita lo que van a hacer, porque hay técnicos nuevos, es un plantel nuevo de Huachipato. Colo Colo que no se termina de reforzar con un entrenador nuevo. Más allá que le ha ido bien en los partidos amistosos, es toda una incógnita lo que va a pasar".

De hecho, el ex Radio Agricultura sentenció que para el duelo de campeones, ninguno de los equipos es favorito: "¿Qué hemos visto de Huachipato? Dos partidos, uno con la U que jugó con diez. Colo Colo puede ser porque hizo buenos partidos amistosos, pero hasta ahí". "Yo lo pondría como una incógnita. Ni uno por algo, ni uno por el otro", remató Ugarte.