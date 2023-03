Periodista brasileño trata de "inútil" a Arturo Vidal: "Vidal no es nada"

Flamengo perdió el clásico de Río de Janeiro ante Vasco, tras el duelo, el brasileño Renato Prado no tuvo piedad alguna con el volante chileno y le lanzó fuertes insultos a traves de su cuenta de Twitter. El aporte del chileno dentro de la cancha agotó la paciencia del reportero,

La primera de sus críticas apuntó contra la forma en la que el King intentó armar el juego. "¡Vidal es el rey del pase obvio!", lanzó.

"Vidal no es nada. Y todavía falla pases y prepara contraataques. Pero hay gente que se derrite por él".

"Tardó una eternidad en meter a Matheus Gonçalves y sacar al inútil de Vidal"

DÁ-LHE VITOR PEREIRA! FLAMENGO PERDE DO VASCO DEPOIS DE UM SÉCULO. SE VOCÊ É DA TURMA DA FLANELINHA E DO "FECHADO COM PAULO SOUSA, COM VITOR PEREIRA E OUTRAS BARANGAS, NEM APAREÇA. O PAU VAI CANTAR.