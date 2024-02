Carlos Palacios continúa siendo la gran interrogante de Colo Colo para este 2024, pues el delantero aún no define por completo si se quedará en el club o se convertirá en nuevo jugador de Boca Juniors, equipo que aún no se rinde en la lucha por llevarse al chileno. Sin embargo, su llegada no parece convencer a todos en el fútbol trasandino.

El equipo presidido por Juan Román Riquelme, quien contactó personalmente a Palacios, tiene como uno de sus principales objetivos para esta temporada la contratación del delantero de 23 años, pero el tiempo comienza a agotarse, pues el mercado de pases al otro lado de la cordillera está a punto de cerrarse.

En esa línea, Rodolfo Cingolani, periodista argentino, le bajó el perfil al posible fracaso en las intenciones del cuadro xeneize con 'La Joya', asegurando que no era necesario para el plantel. "Boca Juniors ya tiene jugadores como Carlos Palacios. Boca tiene los mejores delanteros del campeonato: Merentiel, Benedetto y Cavani", comenzó el comunicador en el programa Dale al medio.

"Ahora lo que necesita es alguien que genere fútbol. Diego Martínez también tiene a Lucas Janson, que juega muy similar al chileno Palacios, pero es suplente", agregó Cingolani. Para finalizar, el periodista le dejó un claro mensaje al equipo de Buenos Aires: "Me parece que su llegada no es para ahora".

Lo cierto es que Boca Juniors tiene hasta hoy 2 de febrero para definir si se harán con los servicios de Carlos Palacios, quien ya confesó sentirse atraído por la camiseta xeneize, pues el mercado de pases del fútbol argentino cierra a las 20:00 horas, previo a la tercera fecha del campeonato trasandino.

