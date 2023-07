Periodista argentino compró cocaína en vivo en un búnker narco y se volvió viral

“Dios mío… yo voy a ver si de verdad se puede comprar droga”, lanzó sin previa coordinación el periodista Fabián Rubino y puso manos a la obra, a pesar de no estar pauta un despacho de ese tipo: adquirir cocaína en vivo.

Con el micrófono en la mano mientras del otro lado, en el set de Desayuno americano de TV América, los panelistas estaban incrédulos de la situación, el reportero de 54 años ingresó por un estrecho pasillo, trepó unas escaleras y se detuvo frente a una puerta magullada.

“¿Se puede comprar?”, preguntó de entrada. “¿Hola? ¿Se puede comprar?”, repitió unos segundos después, mientras acercaba su oído y el micrófono a la entrada del lugar.

“¡Bueno, gracias!”, contestó y en silencio hizo gestos a su camarógrafo para que caminara un poco más lejos y bajara la luz.

Luego, el periodista escarbó entre sus bolsillos y preguntó si tenían cambio (vuelto). Tras caminar un poco, se le escuchó agradecer y lentamente, sin mirar atrás, comenzó su camino de vuelta.

Cuando ya encontraba en la calle, apuró el paso y le dijo al cámara que se alejaran un poco.

La modelo y vedette argentina Pamela David, conductora del espacio, podía creer lo que estaba viendo.

“Yo no puedo creer lo que acaba de pasar”, reconoció, y le pidió a Rubino permanecer allí, cerca, hasta que llegara la policía.

Finalmente, el motivo de su visita no era un simple rumor, ahora era una certeza: en el sector de Balvanera, en Buenos Aires, había un búnker narco.

Rubino enseñó la evidencia a la cámara, en sus mano se podía ver, una bolsita con cocaína dentro. Mil quinientos pesos argentinos, dijo que le costó.

“¿Sabés lo que me partió el alma?”, quiso decir, mientras los panelistas se atolondraban para hablar de un delito in fraganti. “Me mató el chiquito que salió, es un menor de edad”, confesó unos segundos más tarde.

Además, explicó, visiblemente nervioso: “Vos entrás y… la verdad es que acá corrimos riesgo todos. El corazón me palpita y no para de latir. Pusimos en riesgo nuestras vidas… Vos entrás y es todo oscuro. Hay un agujerito y ahí haces la transacción”.

Desde el set, uno de los panelistas llamó al 911 para hacer la denuncia correspondiente, y desde producción le pidieron a Rubino que se pusiera en un lugar a salvo.

Periodista estaba impactado

Rubino, que habitualmente cubre casos de inseguridad, narcotráfico o tensión social, de hecho fue reconocido en 2019 con el Martín Fierro por su labor como reportero. Pero nunca en toda su trayectoria había pasado una situación como esta.

“La verdad que todavía estoy shockeado y sorprendido como ustedes”, confesó en conversación con el portal TN.

En esa misma línea, explicó “Me estoy sorprendiendo ahora, porque en ese momento uno va para adelante y quizás no mide las consecuencias”.

Además, reflexionó acerca de las probables críticas que caigan sobre su figura en relación a la ética de protagonizar un despacho como ese pero “ahí había un delito en flagrancia y había que comprobarlo”, sostuvo.

“Lo que traté de hacer es periodismo puro, quizás un poco más arriesgado de lo que hago siempre. Traté de comprobar si lo que denunciaban los vecinos era cierto. Yo no estaba jugando al policía y al ladrón. Estaba tratando de comprobar si eso era cierto, porque estaba a la vista de todos. No es que yo me metí por un lugar difícil”, completó.