Quedan pocos días para el trascendental partido de Colo Colo ante Godoy Cruz por la segunda fase de la Copa Libertadores, donde el Cacique intentará sacar un buen resultado en tierras argentinas para luego definir todo en el Estadio Monumental. Previo a esta atractiva llave, un reconocido periodista argentino destacó el presente del 'Tomba', club que la está rompiendo en el campeonato trasandino.

Se trata de Juan José Buscalia, quien en diálogo con Bolavip arrancó alabando el trabajo realizado por el entrenador del cuadro mendocino: "Impresionante, sorprendente. Con Daniel Oldrá pasa generalmente. Es alguien que está en el club muchos años y siempre que hay crisis con algún entrenador, agarra de manera interina y siempre pasa esto, le va muy bien". "Ahora ha agarrado el equipo de manera definitiva", detalló.

Te puede interesar: Disponibles para Almirón: Colo Colo celebra dos importantes regresos para enfrentar a Godoy Cruz

En esa línea, aseguró que Godoy Cruz "hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol argentino, no en cuanto a plantel, seguramente los mejores planteles los tienen Racing y River". "Pero en cuanto a rendimiento, sin duda marca la tendencia y llega muy bien no solo futbolísticamente, sino con mucha confianza para el partido de Copa", afirmó el comunicador de DSports.

"Son seis los partidos que no ha recibido goles. La diferencia la marca en el sentido que no ha cambiado mucho de plantel. Tiene un plantel bastante estable, no hubo cambios del 2023 al 2024, salvo el arquero. Realmente se conocen todos mucho. Muchos de estos chicos que van a jugar contra Colo Colo, son los que han logrado la clasificación por tabla anual el año pasado", argumentó.

Para finalizar, apostó por un reñido partido: "Me parece que Godoy Cruz llega muy bien, llega tonificado. Va a ser difícil porque se define en Santiago. Tendrá que tratar de sacar la diferencia de local o al menos sacar un buen resultado para viajar con expectativas a Santiago". "Yo creo que no hay un favorito, Colo Colo es un grande, un histórico del continente y Godoy Cruz sabe que será muy difícil la llave. Pero en cuanto a sus posibilidades, llega muy bien", cerró Buscalia.