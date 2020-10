Periodista anunció su candidatura a la Convención Constitucional con cupo del PPD

“Conversé con un par de partidos y movimientos que me propusieron participar como independiente y acepté la invitación del PPD", detalló.

Tras la histórica victoria del Apruebo durante la jornada del domingo recién pasado, un nuevo escenario político se está formando en nuestro país, ya que ahora es el momento de mirar hacia el próximo proceso electoral donde se elegirán las personas que conformarán la Convención Constitucional, el que tiene fecha para el 11 de abril de 2021.

Y es en este contexto que ya varias personas han manifestado abiertamente su intención de ser candidatos y candidatas y quedarse con un espacio entre los 155 constituyentes que deben ser elegidos.

Una de ellas es la periodista y excomentarista de televisión Lucía López, quien irá como independiente pero a través de un cupo otorgado por el PPD.

En entrevista con La Segunda, la comunicadora señaló que “conversé con un par de partidos y movimientos que me propusieron participar como independiente y acepté la invitación del PPD“.

Pero este deseo no es nuevo en López, ya que cabe señalar que desde el 2013 que la periodista ha venido participando en campañas relacionadas a una nueva Constitución.

“Unas militantes muy queridas me invitaron a representarlas; no me parecía justo pasar por encima de las legítimas aspiraciones que tuvieran las propias mujeres de cualquier colectivo“, dijo.

Si bien reconoció que una postulación “vía partidos” no es lo más popular, defendió la importancia y lo fundamental que es para la democracia la existencia y participación de estos mismos.

“Creo importante aportar desde dentro si necesitamos que mejoren su conexión con la ciudadanía (…) Es importante que los y las votantes sepan qué ideas te representan“, cerró.