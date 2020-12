Pepe Auth anunció que votará en contra del Segundo Retiro de las AFP

"Voy a votar en contra del segundo retiro, como voté en contra del primero, por popular que sea", afirmó el diputado.

El diputado Pepe Auth afirmó este miércoles que votará en contra del Segundo Retiro del 10% de los fondos de pensiones (AFP).

En entrevista con Mega, el parlamentario indicó que "voy a votar en contra del segundo retiro, como voté en contra del primero, por popular que sea, porque siempre la gente preferirá dinero constante y sonante para las necesidades del presente en lugar que ahorrar para el futuro".

"Cuando uno rompe el principio una vez, lo va a romper una segunda y una tercera vez. Es lo que a mí me llevó a rechazar el primer retiro, no por el retiro en sí, sino porque yo sabía que abriría la puerta a un segundo y eventualmente a un tercero y por qué no un cuarto, y, mientras más retiramos, más nos alejamos de la posibilidad de entregar pensiones dignas", expresó.

Por último, el legislador aseguró que los parlamentarios que apoyan el segundo retiro del 10% "están buscando la popularidad, naturalmente están sintonizando con una demanda muy sentida".

"Obviamente va a ser popular, pero uno, en el lugar en que está, debe obligarse a pensar en la siguiente movida, que es el futuro medio y lejano. Porque nosotros no vamos a estar cuando la gente empiece a reclamar que las pensiones son muy bajas", cerró.