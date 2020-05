'Pepa' Hoffmann y Claudia Pizarro protagonizaron un tenso momento en "Bienvenidos"

Las dos figuras políticas participaron este lunes como panelistas invitadas del matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

Un nuevo round televisivo se vivió durante esta mañana en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, quienes se dedicaron a abordar el tema de la delincuencia y el narcotráfico en plena pandemia de Covid-19, tomando como referencia el último fin de semana donde el Gran Santiago comenzó con la cuarentena total.

En el panel estaban invitadas la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y la diputada UDI María José Hoffmann, quienes protagonizaron un reiterado cruce de palabras en más de una ocasión, luego que la primera se refiriera a la estigmatización que existe en la comuna que lidera, así como también a la falta de recursos y a la escasa dotación policial que hace difícil combatir la delincuencia.

La jefa comunal aseguró que la cruda realidad de La Pintana tiene que ver, entre varios otros factores, con el “concentrar la pobreza en un solo lugar; de construir (viviendas) de 12 metros cuadrados; de no tener luminarias; de no tener una educación de calidad y de la deserción escolar“.

“Cuando yo veo que el narco se compra un auto de cierta categoría, porta un celular, las zapatillas de marca, el municipio no va a ir a suplir eso, porque de verdad la renta mínima de una persona que sale de cuarto medio ¿cuál es? Que los alcaldes podamos solucionar el problema de los narcos, eso no es así, porque primero no tenemos la suficiente dotación policial en las comunas nuestras, nuestro presupuesto es de 26 mil millones de pesos y con eso debemos pagar los gastos comunes, como toda casa, pagar sueldos y de ahí para de contar”, agregó.

En ese momento, fue interrumpida por la diputada UDI, quien le indicó que “no todo es plata, alcaldesa“, señalando que existían otras formas en que los alcaldes podían combatir estos temas, a lo que Pizarro respondió diciéndole que como municipio no tenían “autonomía presupuestaria“.

“El problema no es solo de recursos, alcaldesa, obviamente que es importante sobre todo en su comuna, que es una comuna vulnerable, pero yo creo que sí hay un rol de los alcaldes en lo que tiene que ver con la reinserción laboral… es verdad, usted no va a poder competir nunca contra los lujos que dan los narcos, pero hay gente que necesita oportunidades. La reinserción laboral, el tener mejores escuelas públicas, eso sí es parte del rol de los alcaldes", relató Hoffmann, para recibir una pregunta de vuelta de Pizarro: “¿Con qué recursos?”

En ese momento también intervino el excanciller Heraldo Muñoz, presente en el programa, quien coincidió con la alcaldesa en la falta de recursos.

“El presupuesto de La Pintana no es el presupuesto de Las Condes o Vitacura, lo que hay que hacer es reformar el Fondo Común Municipal, para que estas comunas más vulnerables, de menos ingresos, reciban mucho más de ese fondo para estas tareas, porque hoy día no lo reciben“, cerró.