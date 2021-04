Pepa Hoffmann se abstuvo en votación de imprescriptibilidad de delitos sexuales

La diputada -quien tiene un hijo acusado de violación-, explicó su decisión de no sumarse a los otros 10 votos a favor, señalando que "a mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo".

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados logró la aprobación en general del proyecto que plantea la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales.

Sin embargo, la sesión desarrollada el pasado lunes solo contó con una abstención, que fue gracias a la diputada UDI María José Hoffmann. Sí, la misma que tiene a uno de sus hijos acusado de violación.

La parlamentaria explicó su decisión de no sumarse a los otros 10 votos a favor, señalando que “a mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba”.

“Yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo”, precisó la legisladora.

Ahora la propuesta de imprescriptibilidad de delitos sexuales será discutida en particular en la misma instancia parlamentaria, tras lo cual será vista por la Sala de la Cámara de Diputados