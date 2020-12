Pepa Hoffmann cierra el año con nueva "funa" pública en El Quisco

La diputada de la UDI, María José "Pepa" Hoffmann, nuevamente está en el centro de la polémica tras sufrir una "funa" por parte de los vecinos de El Quisco, quienes reprobaron su presencia en un acto oficial donde se inauguraba la caleta de pescadores.

Todo sucedió el pasado martes, cuando la parlamentaria se aprestaba a realizar su discurso, lo que se vio imposibilitado debido a los fuertes gritos que algunas personas proferían contra ella.

“Votó para que redujeran el bono COVID, está de cómplice con la Ley de Pesca y los empresarios, fascista, apoyaste la dictadura militar”, fue uno de los reclamos que se escucharon.

“Hay cabros que están arriesgando 30 años de cárcel por tirar piedras en San Antonio", le gritó una mujer, recordando algunos casos de detenidos del estallido social que llevan más de un año en prisión preventiva.

El momento culmina cuando Hoffmann pregunta “¿Terminaste?”, recibiendo la respuesta de una mujer que le dijo “no, esto no terminará nunca. No vas a vivir tranquila nunca más en la calle”.

El video de la incómoda situación fue ampliamente viralizado en redes sociales.