Pepa Hoffman se salió de control en debate por el impuesto a los ricos en la Mañana de CHV

La mañana del día de hoy en el matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’, estuvo intenso, debido a un debate dado en los panelistas, quienes discutían la posibilidad de aplicar un impuesto a los más ricos para solventar la crisis social producto de la pandemia.

En esta oportunidad el panel estaba comprendido por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el edil de Independencia, Gonzalo Durán, y la diputada UDI Pepa Hoffmann.

Esta ultima mostró notoriamente encontrarse en desacuerdo ante lo propuesto y como consecuencia de esto, protagonizó un cruce con el alcalde de Independencia.

“Es fácil hacer caridad con lo ajeno”, acotó Hoffmann. “Es que esto no es con lo ajeno”, interrumpió Monserrat Álvarez.

“Este impuesto o este cambio no soluciona los problemas, no es suficiente y además produce efectos negativos, porque lo que hace es que las personas que tengan muchos recursos colocan su dinero en un país donde sepa que no se lo van a quitar. Eso lo hace cualquiera”, agregó la diputada.

“No, yo no”, interrumpió el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.

“¡Déjeme hablar usted”, le gritó Hoffmann al edil, dejando a todos en el panel, sorprendidos!

“Lo que yo quiero decir es que me carga que siempre estemos hablando de que los pobres son buenos y los ricos son malos. Acá hay buenos y malos en todas las clases sociales”, cerró.