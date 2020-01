El estratega español tuvo palabras para la equivocación del portero chileno.

El golero formado en Colo-Colo tuvo su primer partido oficial como titular del 2020. El portero no tuvo mucho trabajo, aportó una tremenda tapada pero también erró una pelota causando el descuento de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Guardiola no dudó en defender al chileno. "Eso pasa cuando tu juegas de esa forma, pero gracias a él pudimos construir mejor en vez de usar pelotazos largos que vas a perder y después te tienes que adaptar", manifestó el español.

Para cerrar le bajó el perfil a la jugada: "Pasó, es fútbol, pero siempre lo motivo a hacerlo, nosotros ganamos el balón. Lo más importante después de eso es que él trató de jugar el balón y por eso en los últimos 14 o 15 minutos concedimos uno o dos tiros de esquina y eso es difícil, porque ellos son más altos, pero gracias a él no concedimos más opciones", concluyó.

