Pelado Vade aseguró en TV que "solo quería ayudar" tras mentir sobre su cáncer

El ex convencional y mentiroso número del país, Rodrigo Rojas "Pelado" Vade, concedió su primera entrevista en televisión tras su salida del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

En conversación con La Red, el farsante abordó cómo se originó la mentira de su falso cáncer. “Hace nueve años empecé a enfermarme del estómago, muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas, diarreas con sangre (…) dentro de esos diagnósticos fui diagnosticado con sífilis”, explicó.

El mentiroso sostuvo que no le contó a su pareja de ese entonces sobre su enfermedad, pero aseguró que no la contagió. “No es lo mismo enfrentar esos diagnósticos antes que ahora (…) Hace 9 años sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mí mismo”.

“Luego de la sífilis tuve un compromiso medular muy importante con una placía, bicitopenia. Sobre ese compromiso hematológico importante, que después se repitió en los años siguientes, que fueron atribuidos a respuestas autoinmunes, preferí decir que era leucemia”, agregó.

El mentiroso, que se hizo conocido por participar en las manifestaciones durante el estallido social, aseguró que “nadie me pidió que lo hiciera”.

Asimismo, explicó que la creación de la Lista del Pueblo fue idea de un grupo de manifestantes. “Buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la Convención Convencional (CC)”.

“Me puse a disposición para ayudar en lo que más pudiera y mucha gente me pidió que me postulara, les costó convencerme y cuando dije que sí, siempre pensé ‘bueno, si piensan que soy útil lo hago, pero si llegase alguien mejor calificado que yo, mi puesto está disponible. Nunca fue mi bandera’”, agregó.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó la renuncia de Rojas a la CC, ya que su actuar significó una traición “a la fe pública”, según establecieron en la resolución. “En el fondo, sí (lo fue), ahora lo veo, pero en ese entonces estaba cegado con las ganas de ponerme a disposición, de querer ayudar, de ser útil en la causa”, dijo el ex convencional.

El ex convencional aprovechó la instancia para pedir disculpas a la ciudadanía. “Pido disculpas (…), pero tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso también no es sano para nadie, porque todos cometemos errores. Yo sé que el mío es enorme y nunca me voy a quitar responsabilidad”.

“Siento que he tomado las decisiones asumiendo toda la responsabilidad que merezco, a lo mejor quedo corto, algunos más allá harán juicio moral si necesito más o menos castigo, pero pedir las disculpas correspondientes”, dijo.

El calvo farsante aseguró que nunca quiso burlarse de los enfermos de cáncer: “Al contrario, siempre quise gritar por ellos. Gritar por mi abuelo, por mis amigos que se han muerto de cáncer (…) Yo solo quería ayudar, ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”, cerró.