Pedro Pool, el youtuber de extrema derecha, reapareció ratificando sus amenazas a Evelyn Matthei y apuntando sus dardos contra José Antonio Kast.



El empresario trató al líder del Partido Republicano de traidor porque según él está apoyando a la opción “A Favor” en el proceso constituyente.



Pedro Pool en picada contra Kast



En su programa de internet “Bajo la lupa” el polémico youtuber señaló. “José Antonio Kast, el traidor... ya, sin lugar a dudas, él está trabajando por el Apruebo, que según él lo va a dar vuelta y que, según él, no le importa su candidatura presidencial. José Antonio, mejor que no te importe, porque si vai, te va a ir como las hue..., porque la gente ya no te compra por mentiroso, traidor y cuentero”.



Así mismo habló sobre las críticas que ha recibido por amenazar a diversos personajes públicos.



“Por ahí la gente dice ‘el lenguaje’, pero cuando yo digo un par de cosas, sobre esto de los fusilamientos, lo encuentran grave, pero hay otras personas que han mandado a quemar el país y ahí no hay problemas. Le dan con el pobre Pedro pa’ cagarme seguramente”, expresó.



Luego dijo que “actuamos así porque nos han violentado nuestro derecho de propiedad, nuestro bolsillo y nuestro trabajo a través de los impuestos, ya no hay seguridad. Esta es la respuesta”.



Finalmente volvió a referirse a Kast. “José Antonio, yo no te pedí ninguna entrevista, tú estás confundido”, expresó.



“Yo te fui a esperar, a darte un abrazo y a ayudarte en tu campaña. Muchos chilenos pensamos que tú eras la luz de la esperanza y ya veo que nos equivocamos. Yo trabajé por ti, yo te ayudé, yo creí en ti, te ayudamos con cariño, entonces tú no puedes ser un hue... mal agradecido. Quédate callado”, señaló enojado.



Para posteriormente mandar un directo mensaje. “Nunca vas a ser Presidente de Chile, lo decreto”.



🔴 Se descubre video en donde Pedro Pool confiesa que ha trabajado para el republicano José Antonio Kast ... pic.twitter.com/18spWDW9GH — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 27, 2023