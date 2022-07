Pedro Pool amenazó con mandar a fusilar a reconocida actriz nacional

“Le mandamos a decir a la conchesumadre que no íbamos a ver sus telenovelas", lanzó el empresario.

Uno de los personajes que se ha ganado un repudio generalizado en las redes sociales durante las últimas semanas es el empresario nacional, Pedro Pool, luego de anunciar que si gana el Apruebo “no van a ser tres mil muertos como con el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

Junto con esas declaraciones, el fanático de ultraderecha se ha dedicado a amenazar personas en redes sociales, siendo la reconocida actriz nacional, Sigrid Alegría, como una de las posibles víctimas del empresario.

“Le mandamos a decir a la conchesumadre que no íbamos a ver sus telenovelas ni íbamos a ir a sus cagas de teatros, porque el 99,9% de los actores chilenos son de izquierda”, relató el sureño. En esa misma línea, indicó que debían ir a visitarlos a sus casas, aportando que se debían contratar a sicarios. Ante esto, la actriz alzó la voz en sus redes sociales: “Este señor me amenaza de muerte por ser de izquierda. A mi y a mis compañeros de trabajo y no pasa nada”. Por su parte, la actriz aprovechó para cuestionar lo siguiente al respecto. “¿Pero romper un torniquete es un delito que se paga con cárcel?”.