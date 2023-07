La mañana de este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Premios Emmy 2023, donde la sorpresa para nuestro país la dio Pedro Pascal, quien por primera vez aparece en el listado de los premios conocidos como los "Oscar de la TV".

El chileno fue nominado en la categoría Mejor Actor en una serie de Drama por su personaje de Joel en The Last Of Us. El intérprete compite por el galardón contra Jeff Bridges de The Old Man, Bob Odenkirk de Better Call Saul y Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong de Succession.

Por otro lado, el actor también en candidato a ganar en la categoría Narrador Destacado por su participación en Patagonia: La vida al borde del mundo y Mejor Host por su presentación en Saturday Night Live (SNL).

Pero eso no es todo, ya que la producción protagonizada por Pedro Pascal, The Last Of Us, fue nominada como Mejor Serie de Drama, categoría en la que compite con Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Succession, The White Lotus y Yellowjackets.

Tras la revelación realizada por La Academia de la Televisión de Estados Unidos, ahora queda esperar que se lleva a cabo la entrega de estos prestigiosos premios, ceremonia que está programada para el próximo 18 de septiembre.