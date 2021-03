Pedro Carcuro reveló la emotiva petición del camarógrafo baleado de TVN en Tirúa

El comentarista y rostro insigne de TVN, Pedro Carcuro, reveló este martes que tuvo una conversación con Esteban Sánchez, el camarógrafo que fue baleado en Tirúa junto a Iván Núñez, durante el pasado fin de semana.

Según contó el profesional en su programa en radio Agricultura, logró conversar con el afectado cerca de media hora, el que recordemos se mantiene internado tras perder la visión de su ojo derecho debido a un impacto de bala en su globo ocular.

Te puede interesar: Iván Núñez publicó emotivo mensaje y la bala que recibió tras cobarde ataque sufrido en Tirúa

“La verdad es que me produce dolor lo acontecido, dolor por lo que está viviendo Esteban y rabia por la maldad que existe en los seres humanos”, sostuvo Pedro, añadiendo que está afectado con un “sentimiento muy particular”.

Te puede interesar: Tuiteros denuncian que Carabineros atacó al equipo de prensa de TVN en el sur del país

Tras ello, Carcuro entregó detalles sobre el actual estado de salud de Sánchez, señalando que “está salvándose de la muerte, una bala le entró por el párpado y le salió por arriba del ojo, le reventó un ojo, le pasó a centímetros del cerebro, otra bala le rozó el pulmón, le provocó una fisura en el pulmón de la cual también se está recuperando, se salvó por un milagro, se salvó por milímetros”.

Pese a todo ello, el periodista comentó que su compañero de señal está “con un optimismo que se lo quisiera cada uno de nosotros, cuando tiene un poco de dolor de cabeza y no quiere ir a trabajar o no quiere ir al colegio o no quiere hacer nada, y ahí está Esteban pidiendo cancha”.

De hecho, el profesional reveló que el camarógrafo tiene intenciones de regresar a sus funciones y quiere seguir trabajando en terreno. “‘Por favor, no me jubilen, quiero seguir trabajando’”, le habría manifestado Sánchez al comentarista.

Te puede interesar: [VIDEO] Rodrigo Sepúlveda se lanzó contra el Gobierno por el alza de la violencia en Chile

“Qué lindo ejemplo el de Esteban. Cuánto afecto para mis compañeros que son ejemplo de profesionalidad, un ejemplo de responsabilidad”, concluyó el colorín.