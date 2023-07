Pedro Carcuro explicó su extraña reacción en pleno noticiero

Pedro Carcuro, histórico comentarista deportivo de TVN, debió salir a explicar el porqué de aquellos rarísimos segundos de silencio en plena edición central de 24 Horas. El comunicador aseguró que sólo fue una tontera.

La noche del día lunes, Constanza Santa María e Iván Núñez presentaron el bloque deportivo saludando a Pedro Carcuro y consultándole “¿Qué pasa con Arturo Vidal?”.

Pero para la sorpresa de los periodistas, Carcuro mantuvo la vista perdida y no les respondió. Tras pasar 7 larguísimos e incómodos segundos de silencio y el comentarista seguía congelado.

Núñez tuvo que volver a repetir su nombre y logró la reacción de su colega, quien procedió a realizar el comentario deportivo.

Pedro Carcuro explica la situación

Las Últimas Noticias le consultó sobre su extraña reacción, Carcuro dijo: “mira, lo que pasó fue una tontera y te lo voy a contar”.

“Ayer estábamos en un estudio de emergencia porque entró a restauración el que ocupamos habitualmente. No teníamos monitor, hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire. Y me quedé callado justamente por eso”, señaló el comunicador.

“Pensé que estábamos preparando el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio (...) Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo”, contó Carcuro.

El histórico de TVN descartó que le estuvieran hablando por el sonopronter, de hecho no le avisaron por ahí que estaban al aire. “Pensé que era parte de un ensayo”, confesó.

También negó algún problema de salud, pues incluso algunos amigos lo llamaron para preguntarle si estaba bien. “Son gajes del oficio. De verdad que no fue culpa mía. Fue una desincronización. Son cosas que pasan”, recalcó el periodista.