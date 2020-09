PDI y Carabineros alzaron la voz por el uso de sus logos en la franja por el "Rechazo"

"Ninguna de las Instituciones de Orden y Seguridad ha autorizado el uso de sus logotipos o imágenes corporativas para ser usadas en la Franja Política“, afirmaron en un comunicado.

Tras denunciarse el uso de imágenes y logotipos de FF.AA. e instituciones policiales en una franja del Rechazo, dos de los organismos se pronunciaron al respecto.

De acuerdo con lo acusado por el Director de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, en un spot publicitario levantado por País Justo apareció la insignia de la Multigremial Nacional de las FF.AA., Carabineros y PDI en retiro, con distintos de las policías del país. Vergara fue enfático en señalar que estas instituciones son apolíticas, y “no pueden tomar posturas de este tipo“.

“Los ministros de Interior y Defensa deben explicar el uso de instituciones policiales y FF.AA. en franja del Rechazo“, señaló el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. “Esto es absolutamente grave y urgen las explicaciones del caso. Independiente que sus logos estén agrupados en un grupo de interés como la multigremial, están poniendo en pantalla la identidad institucional de nuestras policías y FF.AA.“, agregó.

A modo de respuesta, desde la PDI levantaron un comunicado explicando la utilización de la imagen de ambos organismos en la franja. En conjunto con Carabineros de Chile, señalaron que ninguna de las policías autorizó el uso de sus logos.

“La entidad que agrupa al personal en retiro no pertenece a las policías, y la opinión de sus miembros no representa a estas Instituciones“, explicaron, agregando que “las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de Chile son Instituciones obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, que no participan en política contingente".

Así, hicieron énfasis en su compromiso “irrestricto“ con la democracia. “Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones reiteran a la ciudadanía su compromiso irrestricto con la democracia, y la observancia de la Constitución y las Leyes de la República“, cerraron.