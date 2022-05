Paulo Díaz se emocionó tras ser capitán en el partido de River Plate ante Colo Colo

“Uno lucha por esto, mi padre y todos deben estar orgullosos”, declaró el defensa nacional en rueda de prensa tras ganar 4-0 al elenco albo.

Paulo Díaz fue capitán de River Plate. El segundo chileno tras Marcelo Salas.

El defensa nacional Paulo Díaz vivió una de las noches más mágicas en su carrera profesional, luego de portar la jineta de capitán en el duelo entre River Plate y Colo Colo por la Copa Libertadores, convirtiéndose en el segundo chileno en portar la jineta del elenco argentino luego de un tal Marcelo Salas.

En rueda de presa, el defensor de La Roja comentó las sensaciones por llevar en su brazo el importante brazalete. “Me buscó Marcelo Gallardo y me dijo que yo iba a ser capitán. Obviamente uno lucha por esto, uno siempre quiere ser reconocido, esta vez me tocó portar la jineta de capitán y pienso que mi padre y todos deben estar orgullosos”, indicó.

Además, reconoció que en su mente aún seguía latente el grave equivocación que tuvo en la eliminación de River por la Copa de la Liga Argentina. “Pensé mucho en el error de la jugada de ese partido. Esa noche y la siguiente. Uno nunca quiere que pase, pero puede pasar”, señaló. En esta misma línea, el jugador afirmó que “el partido de hoy con Colo Colo era muy importante para sacarme esa espina y poder demostrar la seguridad que le doy al equipo”.

Finalmente, expresó su alegría por vestir la camiseta de River Plate. “Ha sido en el equipo en el que más tiempo he estado. Me siento cómodo, he tenido regularidad y muchos partidos jugados. A uno le agrada pelear todo. Eso es lo primordial”, cerró.