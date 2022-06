Paula Pavic se refirió al "reencuentro" entre Kenita Larraín y el Chino Ríos

La periodista del programa "Que te lo digo" Paula Escobar se contactó con la esposa del ex tenista para tocar el tema.

La esposa de Marcelo Ríos habló sobre Kenita Larraín.

Sorpresa total causó hace unos días las declaraciones de la numeróloga nacional, Kenita Larraín, sobre su reconciliación con su ex esposo, Marcelo “Chino” Ríos.

A través del programa "Podemos Hablar" de CHV, la ministra de "magia" contó que tras su paso en El Discípulo del Chef armó un vínculo con Giuliana Sotela, exesposa del ex tenista también. Esto dio paso a un reencuentro con el ex número uno del mundo, quien la llamó por teléfono y tuvieron un reencuentro.

Tras esto, la periodista Paula Escobar reveló que se comunicó con Paula Pavic, esposa actual del ex número 1, en el programa de Sergio Rojas, Que te lo digo. Según señaló la comunicadora, Pavic confirmó que fue el ex tenista quien llamó a su ex. “Él la llamó por algo puntual y eso generó que quedaran en buena onda”, explicó.

Sin embargo, agregó que “no tiene que ver con lo que pasó con Giuliana (Sotela) y Constanza (Ríos, hija del Chino). (...) Todo empezó a fluir desde que ella tuvo ese reencuentro, no que eso dio pie a que ellos se comunicaran”.

“Hay mucha interpretación de la prensa de las palabras que ella dijo en su entrevista y, por eso, siempre puede ser tergiversado. Creo que no hay más para darle vuelta al tema, hablaron y quedaron en muy buena onda. Eso sería, no hay más lecturas”, habría agregado Paula Pavic sobre los dichos de la numeróloga.

Tras leer en vivo los dichos de la esposa del Chino Ríos, los periodistas siguieron conversando sobre lo sucedido. “Cuando tú llamas a alguien por algo puntual es una excusa, yo creo que Marcelo Ríos sí quería limar asperezas con María Eugenia”, comentó Paula Escobar en el programa.

Tanto Escobar y Sergio Rojas señalaron que encontraban que era algo bueno para el ex tenista dejará atrás el odio y lograra mantener una buena relación con su ex.