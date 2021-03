Paula Narváez coquetea con el FA para liderar futuro proyecto presidencial

"Personas han salido del FA y conversan muy cercanamente con el socialismo democrático", aseguró la precandidata presidencial del PS.

La precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, valoró la política "joven y valiente" que realiza el Frente Amplio (FA), y afirmó que espera poder contar con este partido para tener "un proyecto en común".

"Personas han salido del FA y conversan muy cercanamente con el socialismo democrático. Tengo el más alto aprecio por el FA, una fuerza joven, de recambio, muy interesante y muy valiente, que se hace cargo de una realidad de país que cambió y donde las formas de hacer política no sintonizaban", sostuvo la aspirante PS a La Moneda en entrevista con El Mercurio.

"Espero que podamos confluir en un proyecto común también con ellos", detalló Narváez.

Es en esta línea, que la ex ministra señaló que lograr más acuerdos con partidos de la oposición es fundamental para ofrecer a la ciudadanía una alternativa más fuerte de gobierno.

"La fragmentación de la centroizquierda no contribuye a ofrecer una alternativa de gobierno, que la gente pueda identificar con claridad. El desafío está en generar esa unidad, y es algo que me he propuesto", detalló Narváez al matutino.

"El fin de la unidad es mucho más importante que los medios, el fin último es un proyecto político común para ofrecerle al país. Habrá que ver si eso requiere reprimaria, primaria convencional y todo. Me someto al escenario que sea", afirmó la ex vocera sobre los procesos eleccionarios que se puedan realizar en la oposición.

Por esto, Narváez afirmó al matutino que está a favor de un solo candidato PS-PPD en la primaria del 4 de julio, ya que "todo lo que disminuye la fragmentación, contribuye". Además, comentó que espera que esta instancia también cuente con la presencia de la Democracia Cristiana.

"La unidad del centro y la izquierda, por supuesto con la DC, genera estabilidad y gobernabilidad para las transformaciones que Chile requiere", puntualizó la precandidata presidencial.