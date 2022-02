Paula Daza reveló en CNN por qué utiliza sus icónicas blusas

“Creo que todas las cosas que contribuyan a humanizar un poco las relaciones son muy buenas”, explicó.

CNN Chile emitió un nuevo episodio de "Íntimo", espacio conducido por la periodista Matilde Burgos y que tuvo como invitada en esta oportunidad a la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

La pandemia, el proceso de vacunación, su rol como autoridad sanitaria y también su participación en la campaña de José Antonio Kast, fueron algunos temas que se abordaron en la entrevista.

Además, Daza aprovechó de abrir las puertas de su clóset para mostrar sus icónicas blusas, tan comentadas en cada balance del Ministerio de Salud.

“En general, nunca me he preocupado mucho de la ropa… fue mi hija la que me dijo esto. Cuando me miraba en la televisión, me decía que aparecía con los ojos muy cansados”, comentó.

“Así que me dijo que usara un color más vivo para que me miraran la blusa y no los ojos”, agregó entre risas.

Tras ello, se dirigió junto a la periodista hasta su clóset. “La señora de mi sobrino me ha regalado algunas blusas… además en ese tiempo estaba todo cerrado”, indicó.

Luego, mostró varias prendas. “Esta me la regalaron ahora las chiquillas de la salud pública… mira qué linda”, señaló.

Por último, la autoridad reconoció que se lo toma con humor. “Creo que todas las cosas que contribuyan a humanizar un poco las relaciones son muy buenas”, cerró.