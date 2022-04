Paula Daza lanzó una dura crítica contra la labor del Minsal en el proceso de vacunación

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, criticó el proceso de vacunación contra el COVID-19 encabezado por el actual Ministerio de Salud (Minsal).

La antigua autoridad de la administración del ex presidente Sebastián Piñera acusó que actualmente existen más de 4,8 millones de personas que aún no están al día con sus respectivas inoculaciones e instó al Gobierno de Gabriel Boric a realizar “operativos extramurales” para acelerar la medida.

“Al cierre de la semana pasada -hasta el domingo 24 de abril-, habían más de 2,5 millones de personas que pudiendo haberse puesto la dosis de refuerzo, aún no se vacunan”, dijo la ex autoridad, agregando que “algo similar ocurre con la cuarta dosis: cerca de 2,3 millones de personas hasta la misma fecha no lo han hecho, de acuerdo a los datos publicados hasta ayer en el DEIS”.

De este modo, la especialista indicó que “en momentos en que la percepción de riesgo es tan baja, es crucial acercar lo más posible la vacunación a todas las personas”. “Es por esto que desde el Ministerio de Salud es prioritario que se haga un programa de operativos extramurales con los buses que tiene la Subsecretaría de Salud Pública. No basta con concentrarse en las poblaciones focalizadas como son los colegios”, agregó.

Finalmente, la ex subsecretaria dijo que “poner vacunatorios en las vías públicas, extender los horarios de vacunación, abrir centros de vacunación los fines de semana son estrategias que funcionan, porque ayudan a acercar este proceso tan vital a las personas”.