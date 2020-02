El humorista se presentará la noche del jueves 27 de febrero en el certamen de la quinta región.

El comediante Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, se tapó el ojo izquierdo en su conferencia de prensa oficial del Festival de Viña del Mar como símbolo de protesta por los cientos de traumas oculares que ha generado carabineros en los últimos meses desde que comenzó el estallido social.

El ex Dinamita Show habló sobre el estallido social en el encuentro que sostuvo con los medios y aseguró que no hablará sobre los políticos en su rutina humorística.

“Mucha sangre, muchos niños mutilados, mucho abuso. Yo no puedo subirme al escenario y hacer risa de eso . Pero tampoco voy a cargar la mata con los políticos porque no se merecen mi tiempo de nombrarlos en una rutina para que la gente se ría de ellos“, comentó.

“Ellos no hacen nada. Hacen todo en cuatro paredes. No han solucionado nada en cuatro meses. Entonces no voy a gastar mi rutina. La gente se quiere reír y yo no voy a perder tiempo con políticos”, agregó.

Vásquez también utilizó una polera con la consigna 8M, con el fin de recordar la movilización feminista que se realizará en marzo.