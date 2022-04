Paty Maldonado y Cata Pulido insultaron a Mirna Schindler por el trabajo de su hija en el gobierno

La cantante nacional Paty Maldonado, y su compañera de labores, Cata Pulido, nuevamente están en el centro de la polémica al criticar a Mirna Schindler y el trabajo de su hija en su programa de Youtube.

En el programa de Youtube “Las indomables", la artista dijo que Mirna “ se contradice en un momento, porque hace una declaración, donde un personaje dice que había estudiado en colegio cuico y eso le da más opciones a la gente y que había estudiado en la Universidad de Chile, y cuando estudias en la Universidad de Chile ya lo tiene asegurado… Bueno, la hija estudia en esa universidad, tenía asegurado el puesto”.

“A mi juicio esos son cargos totalmente pagados, en el buen sentido, tu trabajaste por mí, ahora viene lo tuyo”, añadió la Maldito.

Luego, a Catalina le llamó la atención que la comunicadora “se haya desbordado tanto y haya perdido el equilibrio’. Es raro que una mujer con la trayectoria y experiencia de Mirna se haya salido tanto de madres. Flaca, tú sabías perfectamente que iba a pasar”.

“Para qué estamos con leseras, si son pitutitos esas hue…”, sostuvo la cantante. Por otra parte, la actriz apuntó contra Schindler: “Ella dice en un minuto ‘mi hija no necesita que nadie la defienda’, pero cómo entonces, hueo… tomas 5 minutos de tu pantalla, porque además te estás aprovechando de tu trabajo. A mí no me interesan tus explicaciones”.

“Ella se estaba aprovechando de la tribuna, en una pantalla abierta, en dar una explicación de forma histérica”, relató la actriz.

Ante eso, Paty aseveró que “ella dijo que había sido excelente, nadie discute lo contrarío pero, sospecha la huea”.

“Por algo sobre reaccionó. Al defenderla la dejó más en ridículo, hubiese sido más digno y más noble que usted se hubiese quedado calladita y que pasara”, cerró Pulido.