Paty Maldonado trató de “estúpidos” a los creadores y la actriz del video del Rechazo

En todo un escándalo se convirtió la viralización de un video a favor de la opción del Rechazo para el Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre. La actriz que lo protagonizó se defendió de las críticas asegurando que lo hizo por plata, mientras que los creadores aseguraron que se filtró sin terminar.

El falso testimonio enfureció a Paty Maldonado, quien no dudó en atacar duramente a los involucrados en la grabación en su programa Las Indomables.

Pensé que el Rechazo transmitiría sólo miedo. Este video muestra lo contrario. Más que miedo, exhibe desilusión. Son personas principalmente de clase media y baja, que valoran la unidad nacional, el himno, y que buscan una segunda oportunidad para escribir la Constitución. pic.twitter.com/tgD2NP8XFh — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) June 13, 2022

Luego de compartir un extracto en el cual se ve a la actriz Noelia Narváez, la cantante le envió un duro recado por haber participado por dinero en el spot. “Te voy a decir una cosa chiquilla, los principios no se venden, cuando un ser humano vende sus principios, después no tiene nada más que vender, quedó absolutamente en pelota”, señaló.

“Te vendiste al sistema. Eres una vendida y cuando una persona se vende no vale nada. Yo respeto a un individuo que me dice ‘yo soy comunista y me voy a morir comunista’, respetable. Así como yo digo ‘voy a ser pinochetista hasta el día que me muera’, yo no soy de derecha”, agregó la ex Mucho Gusto. En esa misma línea, indicó que “nadie me puede decir lo contrario y nadie me puede criticar porque nunca he vendido mis principios, y mira que lo he pasado mal”.

La opinóloga criticó a Narváez señalando que a su edad podía encontrar pega de cualquier otra manera. “No perder la dignidad. Tú traicionaste tus valores por unas pocas monedas, así te hubieran pagado lo que te hubieran pagado. Ir a decir, yo voto rechazo cuando no estás de acuerdo con eso, eres una vendida”, arremetió.

“Y si tú estás pensando que te van a contratar como actriz, estás equivocada. (...) Debiste ganarte la vida digna y decentemente, no haberte bajado los calzones tan rápido, porque te los bajaste”, atacó sin filtro.

Por lo mismo, le advirtió a la actriz que volver a trabajar en el rubro sería muy difícil. “Los de izquierda no van a querer trabajar contigo y los de derecha menos. Das pena, una cabra tan joven que se venda al sistema, das pena”, lanzó.

Pero no quedó ahí, ya que la Maldito no quiso que los creadores del spot salieran ilesos de su ataque y le envió un duro aviso. “Tengo que reconocer con mucho dolor que las productoras de izquierda son excelentes, siempre han sido buenas, hay creatividad y hay talento”, admitió. “Y no me importa lo que piense la productora porque no le debo nada ni los conozco. ¡Son unos soberanos estúpidos! Porque de publicidad ustedes no tienen ni idea”, arremetió.

Les explicó que primero tenían que fijarse en las personas que iban a incluir dentro de las grabaciones. “No poner a una muchacha que por 50 lucas se empelotó y que después sale diciendo que le pagaron. ¿Quiénes quedan también mal? Ustedes, porque no saben hacer publicidad”, agregó.

Finalmente, explicó que “¡me duele reconocerlo! Nunca ha sido buena la publicidad de este lado contrario a la izquierda. Siempre han sido buenas las de la izquierda porque son habilosos, son consecuentes y son inteligentes. Ustedes valen callampa”, cerró.