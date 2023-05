Paty Maldonado se lanzó contra la doctora Cordero por dichos contra Republicanos

La cantante Patricia Maldonado, junto con su compañera de programa, la actriz, Catalina Pulido, comentaron los dichos contra el partido republicano de la polémica doctora.

"Tienen un discurso seductor para votantes que no son reflexivos, que no tienen un insumo neuronal muy abundante y que se dejan llevar por las emociones”.

Con estas declaraciones, la doctora María Luisa Cordero se lanzó con todo contra los candidatos y votantes Republicanos. Esto, días antes elecciones para el Consejo Constitucional que se desarrollará este domingo 7 de mayo.

“A ellos parece que les está yendo bien, porque la gente está tan harta que se embarca en la primera oferta que pilla, y Chile no se caracteriza por ser un país reflexivo”, complementó la diputada en el programa de radio Conquistador "Sentido Común".

Los dichos de la polémica doctora no pasaron desapercibidos y fueron analizados este jueves en un nuevo capítulo de "Las Indomables" por Paty Maldonado y Cata Pulido.

De hecho, fue esta última quien se fue con todo en primera instancia contra la diputada.

“Tengo un poco, no sé si es pena la palabra, estoy desconcertada la verdad. Me desconcertó que la Doctora Cordero emitiera los comentarios que emitió. Uno, porque yo soy testigo que la única bancada que siempre la ha apoyado, y la ha defendido, es la republicana. Y la última vez le quitó todo el piso a su propia bancada que fue RN”, se descargó la actriz.

Además, agregó: “creo que insultar al electorado y al que va a votar por republicano, no sé, no lo entiendo, Me encantaría Paty que cuando lo conversen me expliquen. No sé si fue sacada de contexto, no lo sé, pero estoy impresionada”.

Después comenzaron los descargos de Paty Maldonado, quien tomó la palabra y también disparó contra la parlamentaria.

“Cata yo te entiendo. Quiero que la gente entienda que yo con la María Luisa tengo una tremenda relación, tengo mucha admiración por ella como profesional y como intelectual, yo lamento los dichos de ella profundamente, no me representan para nada. En esta oportunidad, no me representan, no la voy a apoyar como la he apoyado en miles de otras ocasiones”, aclaró la cantante.

“Efectivamente, sí tienes razón que la única bancada que la apoyó porque la querían echar de Renovación Nacional fueron los republicanos”, coincidió con Pulido.

Para sumar aún más a la polémica, "La Maldito" le envió una inesperada advertencia en vivo y en directo. “Todo lo que yo tenga que decirle a mi querida amiga, se lo voy a decir personalmente. Seguramente, vamos a conversar antes de las elecciones”, remató.