En un nuevo capítulo de “Las Indomables” Paty Maldonado se lanzó con todo en contra de la abogada Helhue Sukni, quien en su momento defendió a la “narco reina” ante la justicia.



En el contexto de un próximo narco funeral, Maldonado se refirió en particular a lo que dijo la “abogada de los narcos” en el programa “El Purgatorio”. En ese entonces Sukni señaló que “en Chile no se produce droga. Sólo hay microtraficantes”.



Paty Maldonado se lanza con todo en contra de Helhue Sukni



“Yo creo que hay muchos jueces y fiscales que están amenazados por el narco. No me cabe ninguna duda”, partió diciendo Maldonado.



Luego la expanelista de tv se refirió a Sukni. “Una abogada... entre comillas, porque como en todas las cosas de la vida, hay abogados y abogados. Hay buenos abogados, hay maleantes y delincuentes dentro de las leyes”.



“Yo no puedo entender que una abogada en televisión diga que no exista el narcotráfico y que ‘existe solamente la viejita que vende papelillos y los niñitos que venden porque no tienen plata para comer’”, expresó.



Finalmente dijo. “Ahí voh decí mira esta mina, hue.., que acaban de matar. Mi pregunta es: ¿Las autoridades no saben dónde están las grandes cabezas? ¿Sabrán o no?”.