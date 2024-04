Paty Maldonado se descarga sobre entrevista a Carla Jara: "La encontré populista"

La controvertida Patricia Maldonado se refirió en el programa Tal Cual de TV + a la polémica que engloba el término del matrimonio entre Carla Jara y Francisco Kaminski, a quien la ex chica Mekano acusó de infidelidad con Camila Andrade, su compañera de trabajo con quien condujo el festival de Puente Alto. Jara habría encontrado coquetos mensajes mientras se encontraba con su marido de vacaciones en Brasil.

Cabe mencionar que, en un principio el comunicador señaló que el quiebre de su matrimonio se había debido a que desde hace un tiempo que su relación venía mal y que se había acabado el amor. Sin embargo, Jara dijo todo lo contrario y expuso que el comunicador la había engañado durante meses con su compañera de trabajo. Incluso destapó que ella se hizo pasar por él a través de WhatsApp para

¿Qué dijo Paty Maldonado sobre esta polémica?

“Los conozco a los dos y a los dos les tengo buena, no puedo cargar la balanza para ningún lado. No me pueden caer mal”, partió diciendo para luego agregar que hubo una frase que dijo Jara en PH que la encontró populista y encontró que estaba demás dentro de la fuerte situación que estaba narrando. “Hay una frase que voy a rescatar, y no la estoy criticando” dijo.

“Ella dice una frase que la encontré populista y absolutamente de más. Fue algo así como ´quiero que quede claro a todo el país que a mi hijo no le va a faltar nada, me voy a jugar la vida porque es mi hijo”, lanzó. “Todas las que somos madres, mijita, somos capaces de matar por un hijo. Soy capaz de matar por un hijo, y por un nieto. A mis hijos nunca les faltó nada, y por Dios que tuve problemas, por lo que una madre que ama a sus hijos nunca les va a faltar nada” mencionó.

“A mi juicio, fue una frase como de ‘yo soy buena’; no”, cuestionó. “Toda madre que se precie de verdad, y que quiera a sus hijos, se la va a jugar, ¡sin el hombre!... el hombre se fue, se mandó a cambiar, no le dio ni uno... ¿voy a estar esperando que el hueón vuelva me traiga plata (mientras) tengo a mis cabros muertos de hambre? No, salgo a trabajar, es lo que corresponde”, complementó.

Finalmente cerró con que “no soy nadie para juzgar a nadie, porque uno tiene que mirar la vida de uno primero, y después juzgamos. Yo simplemente creo que esta chiquilla tomó el ribete de la Shakira: ‘aquí hay que facturar, y si eso significa que tengo que vender mi vida privada por doce palos (millones)...’, lo encuentro fantástico, cada uno sabe....”.