Paty Maldonado reveló que prefiere a Daniel Jadue en La Moneda por un sorprendente motivo

La ex rostro del matinal "Mucho Gusto" disparó sin ningún tipo de filtro contra la principal carta de la derecha en las próximas presidenciales.

La cantante nacional Patricia Maldonado inició un nuevo proyecto en redes sociales. Se trata de un estilo de webshow, llamado "La maldito", donde en su último episodio tuvo a su primera víctima: Joaquín Lavín.

El UDI, quien está posicionado primero en las encuestas presidenciales y seguramente va a ser la carta que gane en la primaria de Chile Vamos., no es del agrado de la conocida pinochetista

La ex panelista del Mucho Gusto, para sorpresa de muchos, criticó con dureza los cambios políticos y de ideas que ha tenido el actual alcalde de Las Condes en el último tiempo.

"Vamos a salir de un payaso para caer en otro. Conozco a Lavín hace años. Todos se olvidaron que fueron hijos de Pinochet, pero tampoco es por eso, porque es la misma casa de Piñera", expresó la animadora.

"Prefiero a un comunista de frente, porque el comunista me va a decir que estoy equivocada y no voy a cambiar su punto de vista. Sé dónde me tengo que guardar y proteger, pero como un caballero como Lavín, igual que Piñera, no saben para donde van”, agregó Maldonado.

Para concluir además cuestionó a Cathy Barriga: "Les digo a todos que jamás votaría por él. Si ustedes creen que todo va cambiar no será así, porque él se acomodó, la nuera estará en un puesto privilegiado, la señora, la vecina y el yerno".