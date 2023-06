Paty Maldonado reveló que está buscando un chofer

Hace algunas semanas, Paty Maldonado sufrió un accidente automovilístico al volcar su camioneta en la Ruta 68. Si bien no resultó con heridas de gravedad, la compleja situación la dejó con un gran miedo a volver a manejar.

Por lo mismo, la panelista de Tal Cual de TV+ reveló en una conversación con LUN que actualmente estaba buscando un chofer que la pudiera trasladar.

“No puedo manejar, no lo voy a hacer en un buen tiempo. ¿Te digo la verdad? No me atrevo ni a sacar mi otro auto, le agarré un susto terrible. Tengo que esperar a que pase el cuento que tengo en mi cabeza. Y ahora un chofer del canal me viene a buscar y a dejar”, comenzó contando en el medio citado.

En esa misma línea, mencionó que la persona que la llevaba “es sumamente responsable, va despacio, por la pista derecha, entonces ahí nadie se puede enojar”.

“Estoy tomando todas las precauciones, porque mi accidente fue demasiado grande como para olvidarlo de un día para otro, no quiero correr riesgos”, confesó la panelista.

Paty comentó que el Jeep con el que había volcado hace unos días se encontraba en el mecánico, y que tenía otro vehículo. “Pero no me atrevo a manejar todavía. Si tengo que ir al pueblo, le voy a pedir a alguien que maneje como yo quiera, máximo a 70 kilómetros por hora”, aseveró.

“Yo no hablo de trauma, pero sí de temor. Tengo que pasar este periodo y lo voy a pasar, que no te quepan dudas, si tampoco soy tan tonta que me voy a quedar pegada en una cosa”, agregó Maldonado.

Los requerimientos de Paty Maldonado

La cantante señaló que antes del accidente, ya estaba en busca de un chofer, ya que “me canso de hacer tantas cosas e ir para allá y acá, prefiero ir trabajando sentada atrás”.

Durante la conversación, también reveló algunos de los requisitos que tenía para su chofer.

“No tiene que ser un cabro joven. Que sea un hombre con experiencia, con los documentos al día, que no haya cometido infracciones, que sea responsable y que se preocupe del auto. Que me espere en el lugar, después que me vaya a buscar y me traiga”, explicó Paty.

Además, agregó: ”Pido que no fume, porque el olor de los cigarrillos en un auto me provoca náuseas y una persona pasada a pucho también me provoca molestias. Me gusta que sea limpio, que tenga olor a jabón, nada de olor a boca ni a pata. Y que sea correcto. Lo que piense políticamente no me interesa, sólo que maneje bien”.

También reveló que su manager, Mauricio Avendaño, le había mencionado que ya no tenía donde recibir más currículums, pero quería esperar un poco para elegir.

“Soy una agradecida. La vida me está dando otra oportunidad. Veo el vaso lleno, no la mita, hay gente que dice: ¿por qué no se murió esta vieja?, pero las cosas siempre son así. No sabes la cantidad de cariño que he recibido, me han escrito hasta de Corea del Sur”, aseguró Paty Maldonado.