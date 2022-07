Paty Maldonado recordó cuando trató de "CTM" a Pamela Díaz por ir atrasada a un evento

La opinóloga y la Fiera relataron la fuerte discusión que tuvieron por teléfono y que terminó a golpes por un atraso.

Paty Maldonado y Pamela Díaz.

La cantante nacional Patricia Maldonado sorprendió a todos al ser la nueva invitada al programa de farándula Me Late Prime, instancia en donde conversó sobre distintos temas con el panel conformado por Pamela Díaz, Andrés Caniulef, Felipe Vidal y Daniel Fuenzalida.

En medio de la conversación, la cantante recordó una fuerte discusión que tuvo con Pamela hace un tiempo cuando tenían que viajar juntas y que terminó con la opinóloga dándole un “cachuchazo” a la Fiera.

“Nunca me falló pero me hizo sufrir, me hizo sufrir. Tengo testigos aquí en este estudio, testigos”, reveló la Maldito sobre Pamela. Fue entonces que la comentarista de YouTube recordó la situación en el avión, por lo que Pamela la interrumpió y señaló que “le corté el teléfono a propósito porque ella no se da cuenta, ella también tiene una forma de decir las cosas que no corresponde y no se las tengo porque aguantar porque la señora es así”. “¿Cómo llamaste por teléfono cuando yo iba a atrasada? Tú crees que me dijo ‘Pamela, ¿dónde estás?’, ¿cómo dijiste?”, le preguntó la influencer.

Fue entonces que Paty recordó cómo empezó la pelea, la llamó por teléfono para decirle que el avión iba a salir a tal hora y Pamela estaba atrasada. “Qué te crees conchetumadre qué me haces la huea gratis, te pago hueona, te pago, no te llegas conchetumadre y te mando a juicio”, reveló la cantante. “Yo te juro que pesco el teléfono y le corto”, le contestó la morena.

Tras esto, la modelo contó lo que había pasado. Paty llevaba varios días enojada y se lo aguantaba hasta que explotada. Entonces, le dijo que tenían que viajar un día antes. “A mi me tenía cansada y yo dije ‘lo voy a hacer a propósito’ (...), Entonces ella me (llamaba) me decía ‘¿dónde estás?’ y yo cortaba. Y en eso, yo había llegado antes que ella, yo estaba sentada en el avión y ella me insultaba, me insultaba, yo estaba tan feliz, y la vieja transpiraba”, confesó La Fiera.

Sin embargo, al momento de darse cuenta que Pamela siempre estuvo en el avión, Paty reveló que le pegó un “cachuchazo” en la nuca. “Y vo’ estabas aquí, conchetumadre”, le dijo antes del golpe. Finalmente, Paty señaló que todo era en tono de broma y la llenó de flores, explicando que era una mujer noble, leal, trabajadora y que la quería mucho.