Paty Maldonado realizó ácidos comentarios sobre su salida del Mucho Gusto

La cantante no ocultó su molestia tras salir de pantalla luego del Estallido Social del año pasado.

El Estallido Social de octubre pasado dejó a varios rostros desafectados de la televisión chilena, uno de las salidas más emblemáticas fue la de Patricia Maldonado, quien dejó el matinal Mucho Gusto debido a decisiones de la plana ejecutiva de Mega.

Las razones en ese tiempo, se debían a un enfoque más informativo del matinal y también, supuestamente, como una forma de proteger al rostro, pensando en todo el contexto social y el sabido apoyo a la Dictadura de Pinochet de parte de Maldonado.

Tras casi un año sin aparecer en la programación de Mega, la cantante lanzó un ácido comentario respecto a su alejamiento del espacio ahora conducido por Diana Bolocco, Soledad Onetto y Simón Oliveros.

La cantante nacional utilizó su plataforma de "Las Indomables" donde analizó el presente de la televisión chilena junto a Catalina Pulido.

“Es mediocridad, de verdad lo encuentro raro, ¿cómo no va a ver más tema en el mundo? (…) Nosotras tuvimos la suerte de vivir los mejores años de la televisión chilena”, expresó.

Luego de decir esto, Patricia Maldonado aprovechó de referirse su salida de Mucho Gusto, pero claro que fiel a su estilo: “Gracias a la vida, y nos fuimos en el momento preciso”.

“Yo soy una bendecida del cielo, me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos, yo salí en el mejor momento porque salí con una sintonía la raja”, lanzó la artista en su espacio radial.

Recordemos que coincidentemente con la salida de Patricia del matinal, junto con otras figuras, el programa dejó de ser líder indiscutido en el bloque de la mañana. De hecho, los últimos ha cedido terreno a Contigo en la mañana, que se ha quedado con el primer lugar del rating.