Paty Maldonado lanzó tajante opinión sobre Evelyn Matthei: “No acepto a la gente que se da vuelta la chaqueta..”

En el capítulo del pasado viernes de Podemos Hablar, Paty Maldonado habló de política con Julio César Rodríguez. Durante la transmisión, la conductora reveló su tajante opinión sobre la posible candidata de la derecha para las próximas elecciones presidenciales, Evelyn Matthei.

Durante la conversación con el periodista, Maldonado criticó al gobierno y aseguró que las actuales autoridades vinieron a “jugar a gobernar un país”. Además, cuestionó a quienes negaban que fueron “pinochetistas”.

Tras esto, JC le preguntó directamente a la invitada: “¿Evelyn Matthei es tu candidata?”. Ante el cuestionamiento, la opinóloga no se guardó nada y arremetió con todo contra la actual candidata en Providencia.

“No, no, por ningún motivo”, respondió tajante Paty Maldonado a la pregunta del conductor. “Porque no acepto a la gente que se da vuelta la chaqueta, no acepto esa hue… No la acepto, no por favor, no va con mis principios”, sentenció.

Dentro de ese marco, agregó: “Cuando yo escucho a (Andrés) Chadwick, ‘estuvo conmigo en Londres, estuvo conmigo peleando, peleando a que soltaran a don Augusto (Pinochet)’ y hoy día no, no me hueí, no me agarrí pal tandeo”.

“Estamos mal, estamos con un problema, estamos con un problema de seguridad. Y mientras el país esté inseguro, no nos deja pensar”, aseguró. A su vez, durante su conversación con JC Rodríguez, señaló que tenía un arma y que si alguien entraba a su parcela, ella “iba a disparar”.