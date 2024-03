La comunicadora Patricia Maldonado, quien tiene una fiel comunidad en Youtube, en donde realizaba el programa de “Las Indomables”, utilizó la plataforma para subir un video a modo de descargo en contra del presidente Gabriel Boric y aprovechó de mandarle una dura advertencia. Maldonado señaló que sentía que el mandatario y su equipo vivían en otro planeta y que Chile ya no era un país ejemplo para Sudamérica.



Recordemos que, no es primera vez que la comunicadora critica la gestión del presidente, incluso cuando asumió al mando la mujer lanzó declaraciones en contra de la casa que había elegido el presidente y advirtió a los vecinos del barrio. “Ya quiero ver a los vecinos de Yungay que estaban muchos muy contentos. Ya quiero ver cuando surjan las primeras manifestaciones y empiecen a tirar botellas, excrementos, de todo”, dijo en ese entonces.



¿Qué dijo ahora Paty Maldonado de Boric?



“Señor Presidente, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Usted vive en Chile o en el planeta Marte? Hace unos días, algunos de sus ministros dijeron que estábamos mejor que cuando ustedes entraron”, partió diciendo la mujer para posteriormente reprocharle por las palabras de su equipo, de que las cosas están mejor que antes.



“Yo entiendo que su gente lo apoye, es lo más normal... ¿Pero no cree que se fueron un poquito al chancho? Me parece de una falacia impresionante, de una mentira asquerosa. Y usted sabe que no estamos igual. Si bien teníamos problemas... y nunca se olvide de esto, aunque le duela, pero nosotros éramos el ejemplo de Sudamérica”, agregó la deslenguada mujer en su canal de YouTube.

“Acá nadie dice nada, no hay detenidos (por distintos delitos), lo que pasó ahora con el exmilitar. ¿Usted cree que los chilenos somos imbéciles y que hay un niño de 17 años detenido por ese crimen que da la vuelta al mundo? No lo tome a mal, pero veo que ustedes no se dan cuenta de lo que está sucediendo en Chile. Estamos mal, nadie quiere salir a la calle ni de noche a comer. Si usted no toma una medida seria para que esto se pare de verdad y no sigan ingresando los inmigrantes, yo creo que la cosa se les viene mala a ustedes. Y después no sacamos nada con andar llorando, es tarde”, cerró.