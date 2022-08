Paty Maldonado increpó a Cata Pulido tras tratar de "perra" a Izkia Siches en Las Indomables

La animadora de Las Indomables no le permitió a su colega que insultará de esa manera a la Ministra del Interior.

Repudio generalizado provocaron las recientes declaraciones de la actriz nacional Cata Pulido en el programa de YouTube, Las Indomables, el cual anima junto a Patricia Maldonado.

En esta oportunidad, las deslenguadas hablaron sobre la ministra del Interior, Izkia Siches, de una forma que sorprendió a más de uno. Mientras llevaban a cabo el espacio, la cantante lanzó una pregunta para quienes estaban atentos al programa.

"¿Cómo se llamaba la perra que fue al espacio?", fue lo que indicó. No obstante, la primera en contestar de forma inmediata fue su compañera, quien dijo el nombre de "Izkia".

Esto ha pasado muy desapercibido y me parece que es grave: Ayer Catalina Pulido trató de "perra" a la Ministra Izkia Siches en su programa de youtube. Fue tan irrespetuoso que incluso Maldonado se desmarcó de la "broma". Difundamos y exijamos una disculpa pública. pic.twitter.com/Yh5qLjae0i — Christian Jorquera (@CiudadanoChriss) August 3, 2022

Sin embargo, la Maldito rechazó su comportamiento: "A ver, ándate con calma, no Catita, por favor", algo que generó muchos comentarios en redes sociales.

Estas son los referentes del Rech4zo??

Aunque les duela @izkia

es ministra de Estado y merece respeto.

Paren... https://t.co/RVmKdtwdnQ — alzums 🌳🌲 ..! (@Alzum1) August 3, 2022

Cata pulido se llamaba la perra https://t.co/IILFaQ91lK — Ana Herrera Ahumada (@AnaHerreraAhum3) August 3, 2022

La estupides nivel Dios de cata pulido.. que más encima trata a la ministra de justicia como perra en conjunto a su amiga patty Maldonado en otro video .se pasó de ordinaria y después side respeto … aguante ministra https://t.co/hG96Wp8fFb — Arielmuñozrubio (@arielmunozrubio) August 3, 2022

Aqui estan de nuevo las descerebrada Cata Pulido y Patricia Maldonado diciendole PERRA a la honorable ministra @izkia las mismas que la semana pasada se servial al criminal, delincuente, ladon y maltratador de mujeres Pedro Pool. #CENTRODERECHAPORELAPRUEBO #ElRechazoNoPasaAgosto pic.twitter.com/QZX86MD1P8 — Palomo🅰️rriagada 🅰️PRUEBO (@palomoarriagada) August 2, 2022

Como será de grave que la Maldonado la retó. #AprueboCrece https://t.co/4pFLYG77ng — Hernán (@hernan_sr) August 3, 2022

Tratar de perra a la ministra del interior !

Te pasaste cata pulido! Hablemos de perras te tinca ? https://t.co/7MPFmUXcYi — virgen de los patipelaos comunistas ! (@carito69696969) August 3, 2022

No son las primeras declaraciones de este calibre de Pulido, recordemos que anteriormente aseguró que “a Cristián de la Fuente, desgraciadamente, lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca”. “Ayer ponte tú había un señor DC, no me acuerdo su nombre. Imagínate, el gallo DC, que se supone que había sido parte del ‘Apruebo’ y ahora iba a votar ‘Rechazo’. Nadie le dijo nada porque es un chileno promedio, no llama mucho la atención, no tiene este privilegio del físico espectacular que tiene mi gran amigo, Cristián de la Fuente”, explicó en esa oportunidad.