Paty Maldonado libera su enojo tras triunfo de Karol Cariola en la Cámara: "Es una fulana"

Tras la victoria de Karol Cariola como la primera comunista en presidir la Cámara Baja, distintos rostros de sectores políticos de derecha mostraron su molestia ante la elección e incluso señalaron que este nuevo cargo afectaría aún más al país. Ese fue el caso de Paty Maldonado, quien a través de su canal de YouTube aprovechó de realizar sus descargos.

Cabe mencionar que tras la histórica victoria, Cariola señaló. “Desde aquí hago un llamado también a la oposición a colaborar con el desarrollo del país, a abandonar los llamados a atrofiar el Gobierno, a abandonar los llamados a empatar las políticas públicas que los ciudadanos y ciudadanas anhelan y requieren con urgencia”.

¿Qué dijo Paty Maldonado sobre esta elección?

“Yo no me amargo. Aquí se formó un negociadito adentro de la Cámara. Pero yo voy a lo siguiente: tenemos un Presidente inepto, que no ha sido capaz de solucionar ni un solo problema en este país; y tenemos a los ministros más ineptos, creo que no se salva ni uno” apuntó molesta.

“Cuando veo a Monsalve me da nervio. Cuando veo a la ministra Tohá... uno tenía la esperanza de que, por último, los más viejos tuvieron la experiencia. Y cuando tú hoy me dices que una fulana, porque para mí es una fulana que le besó la mano y abrazó a Fidel Castro diciendo que era el mejor presidente y una lección para el mundo, ¿qué más querís que te diga?”, complementó.

Finalmente apuntó a la orientación política de Cariola. “Cáchate la presidenta de la Cámara de Diputados; enferma de comunista que es capaz de reconocer que Cuba y Venezuela están la raja. ¿Qué quería que te diga?”, dijo. Por otro lado se sumó a las críticas el diputado Gonzalo de la Carrera quien escribió en "X": “Que mal ¡Pobre Chile! Gaspar Rivas la escoria máxima del Congreso”. Recordemos que el voto de Rivas del Partido de la Gente fue clave en la victoria de la comunista.