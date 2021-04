Paty Maldonado "destrozó" la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie

La cantante nacional criticó la serie de Netflix, protagonizada por el actor mexicano Diego Boneta.

La cantante nacional, Patricia Maldonado, dio su opinión sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, la cual ha sido todo un éxito en la plataforma Netflix.

Todo ocurrió en su programa Las Indomables, cuando su compañera Cata Pulido le recomendó un documental que emite HBO sobre la vida del músico brasileño Sergio Mendes, a lo cual la Maldo respondió "lo voy a ver".

Sin embargo, después de venía la ácida crítica de la ex panelista de Mega a la serie de Luis Miguel, que actualmente se puede ver a través de Netflix.

"Me encantan ese tipo de documentales. Entretenidos. Que no fue lo que me pasó con el documental de la vida de este cabro Luis Miguel. Encontré que la tercera parte (en realidad la que se estrenó es la segunda parte) es muy mala, muy malo el documental", aseguró.

Luego, explicó que: "Está mal hecho, mucha violencia, mucha droga, coca, mujeres, peleas, gritos. El cabro que hace de Luis Miguel (Diego Boneta) más se parece a Yerko Puchento que a Luis Miguel, el cabro que esta haciendo la cuestión. Esa es la realidad".

Ante los dichos de Maldonado, Cata le preguntó "¿Por el maquillaje dices tú?", en referencia a que en la segunda temporada se ve a un Luis Miguel más adulto, por lo que el protagonista tuvo que someterse a una transformación con maquillaje.

Ahí fue cuando Patricia Maldonado habló desde su experiencia, ya que recordemos entrevistó a Luis Miguel cuando vino a Chile en 1982, época en la que solo tenía 12 años.

"Cuando tú dices 'que excelente músico, pero…', 'que excelente compositor, pero cayó…', es porque, más que la fama, es algo que trae. En el caso de Luis Miguel, que infancia más de mierda la de ese cabro, que infancia más de mierda la de ese niño", dijo sobre la dura niñez que vivió el cantante mexicano.

En ese sentido, habló directamente de Luis Rey, el padre del Sol de México. "Con un hombre que era torturador. Torturaba a la madre, torturaba al hermano menor, le sacaba la cresta a él, no lo dejaba hablar, era un acomplejado, mal artista", aseveró la "Maldito".

"Obligado a tener prostitutas, a drogarse. Por Dios que hombre más nefasto. Yo hubiese sido mamá de Luis Miguel y estoy, bueno, fallecida, y luego me encuentro con mi ex marido arriba, donde esté, te juro que no lo dejaría en paz al CTM", intervino Cata Pulido.

Finalmente, la "Maldito" señaló que: "Es que si existe una cosa justa, ese hombre no se puede ir para arriba po'. Sino no es justo po'. Una vida muy desgraciada, yo creo que por eso también cayó en lo que cayó, es lamentable".