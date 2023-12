En el programa de Youtube “Las Indomables”, la expanelista de televisión Paty Maldonado se refirió al caso de un delincuente que fue abatido por un carabinero de franco mientras intentaba realizar una encerrona. La conocida mujer mencionó en particular las declaraciones del padre del antisocial, quien pidió disculpas por su hijo y denunció que la policía dejó que se desangrara en vez de llevarlo a un centro asistencial.



“A pesar de que no puedo justificar lo que no tiene justificación, yo llegando acá me encontré con hechos que la misma gente que está acá lo decía sin saber quién era yo. Primero, que los Carabineros le dijeron ‘si soy choro, muere como choro’ y lo dejaron desangrando”, declaró Miguel Maqueira para los medios de comunicación agregando que “la gente acá dice que estaba vivo y lo dejaron harto tiempo agonizar sin prestarle los primeros auxilios”.

Paty Maldonado se descarga en contra del padre de delincuente abatido



“Yo no puedo entender esto. ¿Qué andaba haciendo el ‘niñito’? ¿Andaba diciendo cómo nació el niño Jesús? No, andaba asaltando. Y él dice ‘me dijeron que lo habían dejado morir’”, partió diciendo Maldonado. Para luego señalar que los carabineros no tuvieron la culpa.



“Los carabineros no tuvieron la culpa que su hijo estuviera delinquiendo. ¿Qué quería usted? ¿Que los policías le avisaran que le iban a disparar? Lamentablemente, señor, su hijo era un delincuente y murió en su ley (...) No le eche la culpa a Carabineros por lo que ‘le dijeron’. Señor, usted tiene que ver y escuchar, no (cuestionar) por ‘lo que le dijeron’”, dijo.



Finalizó aclarando que “se lo buscó, porque cuando estaba haciendo esa maldad también pudo haber muerto gente, porque andan armados estos cabros. Miguel, no cometa estupideces y reconozca que ha sido usted también culpable. Y dos, no le eche la culpa a terceros, Carabineros hizo su trabajo y usted no vio nada”.