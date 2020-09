Paty Maldonado "barrió el piso" con las predicciones de Kenita Larraín

La cantante se refirió al hecho en el programa ‘Las Indomables’, donde lanzó todo su veneno en contra de la ex modelo.

Las predicciones de Kenita Larraín en el programa ‘Sigamos de Largo’ de Canal 13 siguen dando de que hablar, luego que la numerológa ha acertado en varias oportunidades sus predicciones.

Y es que la ex modelo señaló que a fin de año habrá un "gran evento" en todo el mundo.

"La Tierra ya está subiendo su vibración. Si ustedes se fijan, si nosotros nos vamos a muchos años antes, la vibración de la Tierra era 7,83 Hz y hoy estamos en 40 ¿Les parece coincidencia del 2020 con el 40?", señaló Kenita.

"Se habla del gran evento, que es a partir del, seguramente, como el 21 de diciembre, donde se va elevar muchísimo la energía. Donde se habla del despertar de los seres humanos", agregó.

"Así como ha habido cada vez más avistamientos y todo eso, vamos a despertar y parte de ese despertar es darnos cuenta de que nosotros no vivimos solos en este universo", concluyó Larraín.

Estas declaraciones llamaron la atención de Patricia Maldonado, quien en su programa ‘Las Indomables’ lanzó todo su veneno en contra de la ex farandulera.

"La vi en televisión, estaba haciendo un diagnóstico de como iba a estar Chile en unos meses más (…) creo que de verdad que tú no necesitas ser numeróloga, tú no necesitas ser tarotista, tú no necesitas sacar la suerte, es más, nosotros podemos hacer un diagnóstico de lo que va a ocurrir en unos meses más", sostuvo la opinóloga.

"A mí me da risa la verdad, me provoca risa (…) Cuando empiezas a hacer estos diagnósticos así, no me son creíbles para nada, en absoluto, con todo el respeto que merece la gente que se gana la vida en esto", cerró Maldonado.