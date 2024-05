¡Con insultos! Paty Maldonado arremete furia contra colombiano que hizo show en fiscalización

En el programa de Youtube Francamente, la exrostro de TV Patricia Maldonado se refirió fuera a la reciente polémica que se vivió en una fiscalización transmitida en televisión. Se trató de un colombiano que reaccionó molesto tras una fiscalización insultando a Carabineros y medios de comunicación en el lugar, en donde incluso se pasó el parte de las autoridades por el trasero.

“Yo no respeto ni a mi propia madre y no voy a respetar a ninguno de ustedes” dijo el hombre cuando los moteros en el lugar intentaron revisarlo. Cabe mencionar que, a pesar del actuar de este sujeto los uniformados no lo tomaron detenido y lo dejaron que se fuera en total libertad tras fiscalizarlo, esto generó polémica en redes sociales y fue tomado por la comunicadora.

¿Qué dijo Paty Maldonado sobre el extranjero fiscalizado?

“¿Sabís lo que hago? Le saco la conch... A patada en la ra..., no le dejo los hue... buenos, no le dejo ninguna hu... buena, le quiebro los dientes y ‘ya, conch..., a la cárcel’” partió diciendo molesta Maldonado quien dijo que si algo así ocurriera en Estados Unidos el sujeto ya estaría muerto por faltarle el respeto a la autoridad.

“Esto, este asqueroso, no lo hace en Estado Unidos. Anda a hacerlo en Estados Unidos, que el balazo te llega en el momento, asqueroso. A lo único que viene es a podrir este país. La gente tendría que haber intervenido. La gente tiene que sacarle la chu... al hueón a patadas en la ra...”. comentó.

Finalmente apuntó a que “esto va en desmedro de los colombianos buenos, porque por Dios que yo conozco colombianos buenos, decentes, honestos, gente que ha venido a hacer cosas importantes. Ese hueón, destruye lo que han hecho otros”. Cabe mencionar que no es primera vez que un ciudadano extranjero genera polémica en una fiscalización, hace un tiempo fue el turno de una mujer venezolana que s volvió viral.

