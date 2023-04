Patricio Yáñez "barrió el piso" tras el actual nivel de Ignacio Saavedra en la UC

El ex jugador profesional y actual comentarista deportivo de Radio Agricultura, Patricio Yáñez, no tuvo piedad a la hora de criticar al jugador de la Universidad Católica, Ignacio Saavedra, relatando que no cumplió con lo que se le proyectaba en un momento sobre su futuro profesional.

El comunicador deportivo dijo en su espacio deportivo que: “Hay jugadores que tienen bajísimo rendimiento. Por ejemplo lo de Saavedra, responsabilidad en cómo el DT lo ubica, que juega muy solo y que no da abasto”, lanzó de entrada.

“Todos pensaban que Saavedra a esta altura de la vida iba a estar jugando en el Bayern Múnich y la verdad es que es un jugador que dista mucho de ser lo que todos proyectaban un momento determinado”, agregó.

“Es un seis, es un tipo que se ubica bien, tiene buen toque, pero no le pidan nada más, ni siquiera es de selección”, cerró su comentario qué no caerá muy bien el la fanaticada cruzada durante estos días.